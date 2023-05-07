Украинские войска отбили 39 атак на трех направлениях на Донбассе. Россияне обстреляли Николаевскую и Херсонскую области.

Об этом сообщается в воскресенье, 7 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. За сутки противник нанес восемь ракетных ударов. Из них пять ракет Х-22 выпущены по гражданским объектам Николаевской области и одна ракета Х-22 – по Херсонщине.

2. Всего в течение суток россияне совершили 39 атак. Наступательные действия ведутся в районе следующих населенных пунктов:

на Бахмутском направлении - Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки (при этом Бахмут обстреливали фосфорными снарядами);

на Авдеевском направлении - Авдеевка и Первомайское;

на Марьинском направлении - Марьинка.

Напомним, минувшей ночью Украина подверглась обстрелу. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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