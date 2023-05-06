В субботу, 6 мая, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из утренней сводки украинского Генштаба:

За прошедшие сутки было восемь ракетных и 49 авиационных ударов. ВСУ за сутки сбили пять "Шахидов". Противник нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб-Трубчевской на Сумщине. Отражено около 50 наземных атак российских войск. Продолжаются бои в Бахмуте. Также шли атаки в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка. К западу от Донецка шли наступательные действия в районе Авдеевки. Также шли атаки в районе Марьинки.

Ранее замминистра Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия изо всех сил пытается взять Бахмут к 9 мая, стягивая туда "вагнеровцев" с других направлений. По словам Маляр, ради захвата Бахмута РФ заменяют "вагнеровцами" штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.

Накануне Пригожин заявлял, что 10 мая выводит ЧВК "Вагнер" с позиций в Бахмуте и передает их войскам минобороны РФ.

В ВСУ называют две причины такого заявления - во-первых, у вагнеровцев заканчивается живая сила, во-вторых, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве РФ.

А в ГУР Минобороны считают, что Пригожин не будет выводить свою ЧВК из Бахмута, а заявление сделал для оправдания своих военных неудач.

Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

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