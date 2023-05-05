Атака на Кремль, кто бы за ней не стоял, показывает, что война в Украине приближается к крупной эскалации.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post и автор CNN, журналист-международник Фрида Гитис.

"Что бы ни происходило в ночном небе над Москвой, это еще один признак того, что будет очень жаркая весна для Украины, боевые действия вступят в новую, более интенсивную фазу, которая может решить исход этой ужасной войны", - пишет автор.

Причем, по ее мнению, для Украины фатальной может стать не только неудача в контрнаступлении, но и "минимально успешная операция".

"Это может привести к краху надежд Украины на сохранение своей территории", - считает Гитис, которую цитирует CNN.

"Украина готовилась к тому, что предстоящая кампания преобразит войну и даст Киеву преимущество. Если этого не произойдет, его сторонники на Западе могут потерять терпение и потребовать от Киева уступок Москве", - заявляет автор.

Напомним, ранее мы разбирались, какой может быть ответ россиян и будет ли он вообще после атаки на Кремль.

Тем временем война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

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