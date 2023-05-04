События, подобные удару по Кремлю могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью американской телекомпании CNN.

"Я не знаю, что именно произошло, знаю точно только одно: чем дольше длится война, тем больше таких событий может произойти. А чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации", - заявил он.

Сийярто выступал на американском телеканале CNN в качестве представителя Венгрии, которая геополитически расположена рядом с Украиной.

Дипломат также подчеркнул, что Венгрия окажется в большой опасности, если конфликт продолжится и эскалация усилится. Он призвал стороны к скорейшему завершению конфликта. Кроме того, было сообщено, что Венгрия и Сербия планируют подписать договор о строительстве нового нефтепровода.

Ранее в МИД Франции назвали удар по Кремлю "странным и загадочным инцидентом", а в МИД России - обвинили Запад в ударе, но "неминуемым и жестоким ответом" угрожают Украине.

В разведке США говорят, что "пока нет никаких признаков" того, что Украина стоит за предполагаемым ударом беспилотника по Кремлю. Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что штаты не будут критиковать украинские удары по российской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к удару и считает, что атака БПЛА на Кремль организована Россией для мотивации общества .