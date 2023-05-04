В МИД РФ заявили, что все виновные в ударе по Кремлю "будут найдены" и что "их ждет суровое и неотвратимое наказание".

В заявлении говорится, что "нет сомнений в том, что за терактами стоит киевский режим" (ранее представитель МИД РФ Захарова говорила, что "за все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы").

Также в МИД заявляют, что "попытка покушения на президента России" была "совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая", в чем МИД РФ усматривает "особый цинизм".

Между тем и в Кремле сделали заявление по возможным действиям в отношении Украины из-за удара по Кремлю.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает "самые различные варианты ответа на атаку по Кремлю".

По его словам, речь может идти "только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах".

Также Песков добавил, что в Москве не будут ограничивать парад из-за атаки дронов, а Путин "будет выступать с трибуны во время Парада Победы в Москве", как и анонсировалось ранее.

Напомним, в Москве считают удар беспилотником по Кремлю - покушением на Путина.

Украина свою причастность к инциденту отрицает.

Подробнее о том, каким будет ответ россиян и будет ли он вообще мы писали в отдельном материале.