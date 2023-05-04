В Москве в районах Бульварного и Садового кольца начались сбои с работой автомобильной навигации из-за глушителей.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "База".

По его данным, сотрудникам столичной полиции было сказано, что на время подготовки к параду 9 мая будет активирована смена локации GPS. Из-за этого навигаторы могут работать со сбоями.

"База" пишет, что подобное случалось и раньше, но рядом с Кремлем.

Напомним, в Москве должен состояться парад на 9 мая. Там выступит Владимир Путин. Песков рассказал, что иностранных лидеров на мероприятие не звали. И там будет только президент Кыргызстана, который 8 мая прибудет в Москву с визитом.

А вот в российском Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности.

Тем временем в Украине уже 435-й день продолжается война. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

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