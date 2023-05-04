В последние дни постоянно наносятся удары беспилотников по территории России и Крыма. И хоть всеобщее внимание приковано к атаке на Кремль, однако главным объектом ударов являются хранилища топлива и НПЗ. Причем, в данных случаях (в отличие от удара по резиденции Путина) Украина свою причастность не отрицает.

Что удары значат и к каким последствия приведут? Разберем подробно.

1. Производство и хранилища топлива – традиционная цель для ударов во время любой войны, которые создают противнику целый букет проблем. Другой вопрос – насколько эти проблемы критичные. Россия в течение всей войны регулярно наносила удары по топливной инфраструктуре Украины. Особенно интенсивные были весной прошлого года, но продолжаются они и поныне (буквально вчера был прилет под Кропивницким). Однако даже в Украине, которая тотально зависима от импорта нефтепродуктов, а вся логистика по территории страны потенциально уязвима для российских атак, удары по топливной инфраструктуре привели лишь к краткосрочному дефициту на рынке и не стали критической проблемой для действий ВСУ. Что касается России, то, с учетом того, что она является одним из крупнейших производителей нефти и нефтепродуктов в мире, нынешние удары БПЛА тем более не станут критическим фактором, влияющим на действия российской армии на фронте.

2. В тоже время у этих ударов есть и другой эффект – информационный. Когда горит топливо – поднимается огромный черный столб дыма, который виден за много километров вокруг. Это вызывает, как минимум, тревожные чувства у гражданского населения, которые временами могут перерастать в панику, особенно если событие интенсивно освещается СМИ и в соцсетях. Примечательно, что Зеленский подписал знаменитый закон №7189, запрещающий фото- видеосъемку последствий прилетов, 26 марта 2022 года - в тот день, когда россияне нанесли удар по нефтебазе во Львове. Это широко освещали украинские СМИ, а ряд иностранных телеканалов транслировали последствия удара в прямом эфире.

3. В случае с ударами по России информационный фактор также важен. С учетом заявлений о готовящемся в ближайшие недели наступлении ВСУ, ударами по топливным объектам внутри РФ, Украина как бы передает сигнал россиянам – "мы уже везде. Бойтесь нас и трепещите", пытаясь добиться эффекта деморализации перед решающей битвой. И удар по Кремлю (кто бы его не организовал) этот сигнал максимально усилил.

4. Внутри же России этот сигнал подхватили и активно усиливают Гиркин-Стрелков с "рассерженными патриотами" и Пригожин со своим пулом военкоров и телеграмм-каналов. Буквально ежечасно они пишут о "грядущей катастрофе", о том, что "по нам бьют, а никто не отвечает" и рассуждают на тему "зачем нам тогда вообще ядерное оружие". А Пригожин уже вообще объявил о "начале наступления ВСУ". С какой целью они это делают? Согласованная ли это с российской властью кампания, чтоб подготовить почву под некий готовящийся "удар возмездия"? Либо самоинициативная попытка подтолкнуть российскую власть к такому удару? Либо уже своя игра против российской власти, которой (включая Путина) создают образ бестолковых терпил? Вопрос пока открытый. Но очевидно, что информационный эффект от ударов по российским тылам на данный момент может быть даже более сильный, чем чисто военный.