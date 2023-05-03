Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий.

Об этом свидетельствует статус в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Рада приняла законопроект №7438 в целом в начале апреля. За него проголосовали 290 депутатов.

Законопроектом запрещается использование и продажа фейерверков, салютов и петард.

Теперь, после подписания президентом, он вступил в силу.

Напомним, 21 апреля Зеленский подписал закон "О географических названиях", предписывающий деколонизировать топонимы и запрещающий присваивать географическим объектам и улицам названия, связанные с РФ.

Ранее президент подписал закон об условиях принятия в гражданство Украины, которым предусмотрен обязательный экзамен, в том числе по украинскому языку для получения гражданства.

А 11 апреля Зеленский подписал закон о самом большом увеличении бюджета в истории Украины. Закон предусматривает увеличение бюджета на 537 миллиардов гривен в расходной части: из них 518 миллиардов пойдут на безопасность и оборону, а 19 миллиардов - в резервный фонд.