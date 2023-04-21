Президент подписал закон об условиях принятия в гражданство Украины, которым предусмотрен обязательный экзамен, в том числе по украинскому языку для получения гражданства.

Данные об этом появились на сайте Верховной Рады.

Законом установлено обязательство для иностранца, желающего получить гражданство Украины, сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и подать документы, подтверждающие сдачу экзамена.

При этом у иностранца 2 года на сдачу экзаменов со времени подачи соответствующего обязательства. В противном случае такое лицо теряет гражданство.

Ранее Верховная Рада поддержала условия, при которых для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком.

21 марта законопроект №7606 в целом поддержал 281 депутат.

Также Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который делает обязательными экзамены по украинскому языку, истории Украины и основам Конституции при получении украинского гражданства.

Соответствующее решение парламент принял в ходе заседания во вторник, 18 октября. За проголосовали 309 нардепов.

Этот законопроект внес в Раду 28 июля 2022 года Кабинет Министров Украины по поручению Владимира Зеленского.