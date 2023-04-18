Госдума РФ приняла поправки о лишении приобретенного гражданства за призывы к экстремизму и за "дискредитацию российских Вооруженных сил".

Ранее в Госдуме предложили лишать приобретенного российского гражданства тех, кто сдастся в плен, или будет уклоняться от службы.

Под критерий приобретенного гражданства подпадают в основном те украинцы, кто получил российский паспорт после аннексии РФ части регионов Украины.

До этого в РФ приняли в первом чтении поправки Путина к законопроекту о гражданстве. Согласно поправкам, в России намерены лишать гражданства тех, кто совершил действия, "создающие угрозу безопасности страны".

Также мы писали, как в России предлагают лишать гражданства за сдачу в плен и уклонение от воинской службы.

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