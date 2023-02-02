В Министерстве внутренних дел (МВД) России заявляют, что российское гражданство с 2019-го года получили более 1,4 млн украинцев.

Об этом сообщил замминистра МВД России Александр Горовой, передает ТАСС.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения России в Украину пункты приема и выдачи документов по вопросам гражданства открылись в "ЛДНР" и на захваченных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Горовой также заявил, что для украинцев "создан беспрецедентно комфортный миграционный режим в РФ", в частности, заявление о временном убежище рассматривается в трехдневный срок.

Напомним, с 24 апреля 2019 года в РФ действует упрощенная процедура получения гражданства для жителей "ЛДНР", а с 11 июля прошлого года - для всех жителей Украины.

Ранее сообщалось, что в тексте "постановления" Конституционного суда РФ об аннексии украинской территории говорится, что все жители "ДНР" будут автоматически признаны российскими гражданами.

Также мы писали, что Владимир Путин дал российское гражданство беглому американцу Эдварду Сноудену.