Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что проваленный Радой законопроект, который позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных владельцев, вновь появится в зале парламента в конце мая.

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

Также он считает, что законопроект сегодня не набрал необходимое количество голосов в зале из-за лоббистских усилий "российских и полуроссийских олигархов".

"К сожалению, у некоторых российских и полуроссийских олигархов на втором году войны оказалось слишком мощное лобби в Верховной Раде", - говорит Гетманцев.

Напомним, ожидалось, что после принятия этого закона будет национализирован Sense Bank (бывший "Альфа-Банк Украина"), конечным бенифициаром которого является попавший под санкции СНБО российский олигарх Михаил Фридман.

Как писала "Страна", сегодня Рада признала "рашизм" государственной идеологией России.

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