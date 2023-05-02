Верховная Рада официально признала "рашизм" государственной идеологией России. За это постановление проголосовал 281 народный депутат.

В проекте постановления перечисляются "признаки рашизма", среди которых – "культ силы и милитаризм, культ личности руководителя и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существование других народов".

После принятия заявление планируют передать в ООН и другие международные организации.

Напомним, сегодня Раде не хватило голосов, чтобы принять закон, позволяющий национализировать банки подсанкционных владельцев.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых санкций против ВПК России.

Также Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 18 августа.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, что ждёт жителей аннексированных территорий после "паспортного" указа Путина.