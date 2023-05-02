Сегодня, 2 мая, в Верховной Раде не был принят законопроект, который позволял бы национальному банку Украины выводить с рынка или национализировать даже успешные банки, принадлежащие владельцам, находящимся под санкциями.

Второе чтение законопроекта не получило достаточной поддержки, и он будет рассмотрен повторно.

Всего 212 депутатов (из них от "Слуги народа" всего 162) проголосовали за данный законопроект № 9107-1.

Как ожидалось, после принятия этого закона НБУ смог бы национализировать Сенс-банк (бывший Альфа-банк), который принадлежит попавшему под санкции Украины российскому олигарху Михаилу Фридману.

Но теперь это решение откладывается.

Как мы писали с 1 декабря украинский "Альфа-Банк" официально поменял название на "Сенс Банк". По данным СМИ, решение о смене названия было принято еще в июле, после введения санкций в отношении российских акционеров банка. По состоянию на 1 января 90 процентов акций банка принадлежали Михаилу Фридману. Акционеры были отстранены от управления банком, а НБУ назначил доверенным представителем банка болгарского экономиста Симеона Дянкова.

Ранее НБУ запретил украинским банкам пользоваться замороженными деньгами лиц, попавших под санкции СНБО.

Также НБУ потребовал от банков жестче проверять и блокировать интернет-платежи украинцев, особенно в онлайн-казино.

Напомним, вчера мы публиковали предварительную повестку заседания Верховной Рады с учетом законопроектов о рашизме и санкциях.