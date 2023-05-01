В распоряжении "Страны" оказалась предварительная повестка заседания Верховной Рады Украины.

"Это предварительные планы. Как будет в реальности - посмотрим", - сказал источник "Страны".

В частности, включены следующие вопросы:

размещение Национального военного мемориального кладбища в Киеве (9240Д);

оптимизация Фонда госимущества (8250Д);

обращение к Евросоюзу и западным странам с призывом ввести новые санкции против РФ и Беларуси (8337Д, 9060Д)

Расширение оснований для увольнения с военной службы отдельных граждан (8009Д), а также освобождение от призыва лиц, вернувшихся из плена (8061Д);

определение существующего в РФ политического режима как "рашизм" и осуждение его идеологических основ и общественных практик как "тоталитарных и людоедских" (9101Д).

Тем временем война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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