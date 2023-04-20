Киевсовет отвел землю под будущую застройку Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"За его создание отвечает государство и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала наших героев", - написал Кличко.

Он уточнил, что речь идет о Быковне. 8 гектаров земли в этой местности - находятся в собственности города. И сегодня их выделили под мемориал, фактически, начав процедуру его организации.

"Рядом - около 90 гектаров - земля государственная. Таким образом, общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров", - сообщил Кличко.

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