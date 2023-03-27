В центре Одессы была демонтирована мемориальная доска в честь российского полководца Александра Суворова.

Об этом сообщает "Думская".

Речь идет о памятной доске, расположенной на фасаде дома №2 по улице Приморской, которая с 1969 по 1995 год носила имя Суворова.

Издание отмечает, что убрать мемориальную доску рекомендовала историко-топонимическая комиссия при Одесском горсовете на заседании 3 марта.

Напомним, в декабре демонтировали памятник полководцу Александру Суворову, который находился в Суворовском районе города. Также убрали памятник Екатерине Второй.

Кроме того, в Измаиле Одесской области демонтировали памятник полководцу Александру Суворову. Cкульптуру собирались перенести на территорию коммунального предприятия.

Также мы сообщали, что в Одессе собираются убрать памятник Максиму Горькому. Бюст стоит в парке, названном в честь писателя, на Черемушках.

Также власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски писателю Максиму Горькому. Доска установлена в Одессе на фасаде здания бывшей ночлежки (баржан) на Ланжероновском спуске, 2, где жил Горький.