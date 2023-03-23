Памятник Николаю Щорсу в Киеве могут демонтировать только частично: самого советского деятеля убрать, а его коня оставить на постаменте.

О таком варианте сообщил глава Министерства культуры Александр Ткаченко в интервью "РБК Украина".

"Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Лошадь же хорошая", - говорит Ткаченко.

Он отметил, что это только один из вариантов, окончательное решение по судьбе памятника еще не принято.

Напомним, что с демонтажом Щорса дело обстоит не так просто, как с многими другими советскими постаментами. В феврале Минкульт потребовал от властей Киева согласовать с ним официальный проект демонтажа памятника.

Тем временем под Херсоном хотят открыть Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима, куда могут перенести киевский памятник Щорсу.

Ранее "Страна" писала, как в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину, который был установлен в Мариинском парке. Снос памятника дался с трудом. Его не могли демонтировать около трех часов.

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