В Одессе горсовет принял решение о демонтаже мемориальной доски писателю Максиму Горькому. Об этом сообщает проект "Деколонизация Украина".

Также в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника юному Ленину.

Отметим, что мемориальная доска Горькому установлена в Одессе на фасаде здания бывшей ночлежки (баржан) на Ланжероновском спуске, 2, где жил Горький.

Ранее в Одессе демонтировали памятники Екатерине Второй и Суворову.

Напомним, в Измаиле Одесской области демонтируют памятник полководцу Александру Суворову.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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