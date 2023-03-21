Власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски Горькому
В Одессе горсовет принял решение о демонтаже мемориальной доски писателю Максиму Горькому. Об этом сообщает проект "Деколонизация Украина".
Также в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника юному Ленину.
Отметим, что мемориальная доска Горькому установлена в Одессе на фасаде здания бывшей ночлежки (баржан) на Ланжероновском спуске, 2, где жил Горький.
Ранее в Одессе демонтировали памятники Екатерине Второй и Суворову.
Напомним, в Измаиле Одесской области демонтируют памятник полководцу Александру Суворову.
Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.