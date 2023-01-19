Изюмская районная военная администрация приняла решение демонтировать мемориальную доску в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Изюма Харьковской области Владимир Мацокин.

"Сегодня принято решение демонтировать мемориальную доску маршалу Жукову на проспекте Независимости. О демонтаже доски ходатайствовали как жители громады, так и общественные организации", - говорится в сообщении.

Известно, что до начала войны с Россией в Изюме было две доски в честь Георгия Жукова. Одна из них была на здании центра занятости. Оно было значительно повреждено за время оккупации города, а сама доска исчезла, остались только крепежи. В горсовете считают, что ее уничтожили после освобождения города воины ВСУ. В здании центра располагалось бывшее унтер-офицерское училище, в котором в течение двух лет, с 1915 по 1916 год, учился Георгий Жуков.

Тем временем в Измаиле Одесской области переименовали сквер имени Пушкина в Литературный и демонтировали из ограды профиль поэта.

Ранее мы писали, что в апреле прошлого года в Харькове демонтировали памятник советскому полководцу маршалу Георгию Жукову. Сообщалось, что это сделало спецподразделение "Кракен".

Также "Страна" рассказывала, что на днях в Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина, который находился на территории местной школы №76.