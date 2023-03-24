В Одессе снесут памятник Максиму Горькому. Бюст стоит в парке, названном в честь писателя, на Черемушках.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на письмо из горсовета Одессы.

Памятник перенесут на другую локацию (как это раньше произошло с Екатериной II и Суворовым), но куда именно - пока не понятно.

На днях в Одессе горсовет принял решение о демонтаже мемориальной доски писателю Максиму Горькому, сообщил проект "Деколонизация Украина".

Ранее сообщалось, что в Днепре демонтировали памятник Максиму Горькому.

Также мы писали, что в Александрии рядом с одной из школ снесли бюст писателя.

Также мы рассказывали, что ранее по всей Украине сносили памятники Пушкину. Имя русского поэта убрали из названий улиц, скверов и площадей, демонтируют бюсты и монументы Пушкину. Ранее в Черновцах снесли последний памятник Пушкину, распилив его пополам. В Кременчуге, Черновцах, Житомире, Харькове и Ананьеве Одесской области также снесли памятники и бюсты поэта. В Изюме улицу Пушкинскую назвали в честь Бандеры.

В Киеве планируют снести или перенести три памятника Пушкину до мая 2023 года.