В Верховной Раде поддерживают повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в эфире телемарафона.

"Даже если на гривню вырастет тариф, у нас больше половины населения потребляет до 150 кВт-ч. Это в месяц они будут платить дополнительно 150 гривен. Ну, давайте так скажу: не смертельно", — сказал он.

На днях министр энергетики Герман Галущенко заявил, что повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать одним из решений для восстановления энергосистемы после российских атак.

Между тем война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.