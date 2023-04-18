Повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать одним из решений для восстановления энергосистемы после российских атак.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть. Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень большой вызов. Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий отопительный-зимний сезон", - заявил он.

Ранее в Минэнерго сообщили о решении Кабмина не повышать тарифы на электричество с 1 апреля.

Напомним, Украина возобновляет экспорт электричества в Европу.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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