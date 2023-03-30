Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировые энергетические компании поделиться прибылью с Украиной.

Об этом он сказал в комментарии Politico.

"Многие энергетические компании получают огромную сверхприбыль из-за войны. По нашим оценкам, это более чем $200 млрд. Они получают эти деньги из-за войны, потому что мы воюем. Я думаю, было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной, чтобы помочь нам восстановить энергетическую инфраструктуру", - заявил Галущенко.

Приведенная министром цифра в $200 млрд часто упоминается в качестве прибыли за 2022 год пяти ведущих энергетических компаний, среди которых - британские Shell и BP, американские Chevron и ExxonMobil и французская Total.

В начале февраля CNN писал, что эти компании за прошедший год получили рекордную прибыль в $199,3 млрд, уточняет издание.

Галущенко отметил, что литовская компания Ignitis Group уже объявила о готовности направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении Украины. Он призвал остальные международные компании последовать ее примеру.

Ранее сообщалось, что Украине необходим импорт электроэнергии из Евросоюза до конца отопительного сезона.

Также мы писали, что Япония выделила Украине новый пакет помощи на $470 млн на энергетическую инфраструктуру и разминирование.