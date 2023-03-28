Сегодня, 28 марта, днем в Одессе и районах города энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация в Telegram.

Начальник Одесской РВА Юрий Крук напомнил, что в результате непогоды была обесточена высоковольтная линия, которая питает Киевский и Малиновский районы Одессы. "Последствия аварии ликвидированы и все абоненты в Одесском районе подключены к электроснабжению", - рассказал он.

При этом синоптики ожидают ухудшения погодных условий в Одесской области. Там прогнозируют небольшой дождь и сильные порывы ветра.

"Это может привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи" - отметили в ДТЭК Одесские электросети.

Сегодня в Одессе уже ощущаются изменения погоды: мощный ветер валит деревья, что приводит к повторным аварийным отключениям света.

Напомним, погода сегодня резко ухудшилась почти во всей Украине. Во вторник ожидается сильный ветер, местами до штормовых порывов и осадки. Похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Потепление вернется только на выходных.

Также сообщалось, что в Хмельницком сегодня ввели аварийные отключения света, на Житомирщине могут быть перебои из-за ремонтов.

Кроме того, мы писали, из-за штормового ветра со снегом начались отключения света и в других областях Украины. Как сообщала Укрэнерго, потребление энергии также выросло на фоне похолодания. Также сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах на линии фронта.