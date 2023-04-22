В Верховную Раду Украины внесен законопроект, который вводит уголовную ответственность за "недостоверную информацию", которая распространяется с фейковых аккаунтов.

Соответствующий проект опубликован на сайте правительства.

Карать предлагается как за распространение информации, так и за создание или скупку таких аккаунтов, то есть ботоферм.

Предлагается преследовать за "вмешательство в деятельность физических и юридических лиц, если такие действия совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины при отсутствии признаков государственной измены". А также "если такие действия способствуют повышению уровня социального напряжения, нарушают конституционные права и свободы граждан или иным образом угрожают национальной безопасности".

"Иными словами, фактически запрещается анонимно критиковать власть в интернете", - комментирует инициативу телеграм-канал "Политика Страны".

Авторы документа - "слуги народа" Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк.

Ранее мы писали, что Центр противодействия дезинформации опубликовал список фейков об Украине в западных СМИ.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным ГУР, РФ вскоре запустит кампанию по дискредитации руководства Украины через мировые и украинские СМИ.