Центр противодействия дезинформации СНБО заявил, что западные СМИ распространяют фейки об Украине.

Об этом говорится в телеграм-канале Центра противодействия дезинформации.

В качестве примеров таковых Центр привел следующие тезисы:

Украина проигрывает конфликт на истощение, ведь администрация Байдена вместо мирных переговоров только "забрасывает" Украину оружием в надежде, что это поможет ей победить,

весеннее контрнаступление Украины – смертельная ловушка для США и НАТО,

россияне могли захватить Бахмут гораздо раньше, но существовало предварительное решение не делать этого,

Владимир Зеленский готов передать Польше несколько западных регионов страны в обмен на масштабную военную помощь в возвращении Крыма.

Отметим, что в западных СМИ в последние пару недель действительно появляется немало публикаций о проблемах с подготовкой контрнаступления ВСУ.

Так, украинское контрнаступление с задачей прорыва российских линий обороны военные эксперты Financial Times оценивают как "очень высокорисковое дело".

Кроме того, газета Washington Post сообщала, что Украина отложила контрнаступление "из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации".

Тем временем война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

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