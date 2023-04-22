Полина Лысенко уволена с должности главы Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В указе говорится, что Лысенко ранее подала заявление об увольнении.

Полина Лысенко - кандидат юридических наук, работала в НАБУ, Офисе Генпрокурора, "Укрзализныце". Как выяснилось в 2020 году, во время работы в НАБУ по просьбе руководства Бюро она отсылала в американское посольство материалы уголовных дел.

Лысенко возглавила Центр противодействия дезинформации в апреле 2021 года. После назначения она заявила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

Мы подробно рассказывали, чем занимается Центр по борьбе с дезинформацией. Кроме прочего он разработал продукты, призванные отслеживать информацию, распространяемую как государственными органами власти, так и СМИ.