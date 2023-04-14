Исполком Полтавского городского совета принял решение отстранить мэра Полтавы Александра Мамая по требованию суда.

Об этом сообщает САП.

4 апреля вступил в силу приговор ВАКС, которым Мамая признали виноватым в растрате путем злоупотребления служебным положением и в организации внесения в официальные документы заведомо ложных данных.

"12 апреля 2023 года исполнительным комитетом Полтавского городского совета Мамай уволен с занимаемой должности и выдана трудовая книжка с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства", - сообщает САП.

Мамая подозревали в несанкционированном разглашении информации о размещении ВСУ, но сам Мамай утверждает, что информация, в распространении которой его обвинили, была открытой. Эти суды закончились тем, что в итоге ему так и не смогли избрать меру пресечения.

Затем начали судить по другому делу - по версии следствия он в сговоре с директором и бухгалтером одной из муниципальных организаций устроил двух женщин, которые вели его домашнее хозяйство, а на предприятии не работали и получили за это плату.

Мамай признал себя виновным в соглашении с прокурором САП. Согласно соглашению, он пообещал перевести 2 миллиона гривен в фонд United 24 на проект армии беспилотников.