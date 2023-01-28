В ближайшее время Россия запустит "широкую информационно-психологическую спецоперацию" по дискредитации военно-политического руководства Украины.

Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, эта кампания будет направлена против начальника Генштаба Сергея Шапталы, и.о. главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и некоторых других.

Среди прочего, ожидается "вброс сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ".

Цель, как заявляет ГУР, "посеять неуверенность в оборонных возможностях государства среди украинских граждан и международных партнеров" с последующей дестабилизацией внутриполитической ситуации и уменьшения доверия к Украине со стороны международной коалиции.

Накануне и разведка Британии заявляла, что РФ может намеренно распространять дезинформацию, чтобы создать впечатление о наступлении.

Тем временем война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу тем временем пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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