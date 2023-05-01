Российская компания "АльфаСтрахование", совладельцем которой является подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман, предоставляет услуги по страхованию служебного транспорта охране президента РФ и воюющим против Украины подразделениям Росгвардии.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" - проекта "Радио Свобода".

Как отмечают "Схемы", за последние пять лет Росгвардия вышла в топ государственных заказчиков услуг компании "АльфаСтрахование". Только ее центральное подразделение заключило с компанией Фридмана контрактов на 100 миллионов рублей, а суммарно по России - на не менее 280 миллионов рублей.

По словам главы Минюста Дениса Малюськи, вовлечение российского бизнеса олигарха в сотрудничество с военными и силовиками РФ может стать основанием для конфискации активов, опосредованно принадлежащих Фридману в Украине. Речь идет о компаниях "Киевстар", "Альфа-банк" (ныне "Сенс-банк"), а также производителях минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская".

Между тем в комментарии "Схемам" сам Фридман зверил, что с февраля 2022 года вышел из всех органов управления всех российских и иностранных компаний, акционером которых он является.

В декабре мы сообщали, что в Великобритании задержали Фридмана и сразу выпустили под залог. Там его подозревают в отмывании денег.

А в марте стало известно, что Фридман и другой российский миллиардер Петр Авен готовы продать свои доли в "Альфа-банке" за 2,3 млрд долларов.