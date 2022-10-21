Сын российского бизнесмена Михаила Фридмана Александр Ожельский узнал, что вместе с отцом попал под украинские санкции, и записал по этому поводу видео. В нем он назвал себя украинцем, а санкции несправедливыми.

Причем само обращение записано на английском языке.

По словам 22-летнего мужчины, он покинул Россию 24 февраля и сейчас живет на съемной квартире в Дубае.

"Как вы видите, я не живу в особняке, потому что я живу по тем средствам, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки бюрократов", - сказал Александр.

Он также заявил, что удивлен, что Киев не принял во внимание его негативную позицию по отношению к российскому вторжению. По словам сына Фридмана, он с первого дня выступал против вторжения и ходил на протесты в поддержку Украины в Лондоне.

"Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня в Украине родные, и я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не смогу делать это. Я считаю, что это настолько несправедливо и нечестно, насколько это вообще возможно, и я надеюсь, что мир меня услышит", - заявил Ожельский.

Напомним, вчера вступили в силу украинские санкции в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

"Страна" подробно рассказывала, что это означает для их главного украинского актива - "Альфа-банка".