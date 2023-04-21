Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", предписывающий деколонизировать топонимы и запрещающий присваивать географическим объектам и улицам названия, связанные с РФ.

Об этом свидетельствует статус в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Этот закон запрещает присваивать "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие названия или символизирующие государство-оккупанта или его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, совершавших военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или временно находящихся на территории государства-оккупанта и ставших жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов".

Как говорит народный депутат Владимир Вятрович, закон вступит в силу через три месяца после опубликования. После этого органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от "символов русского мира": демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты.

В пятницу Зеленский также подписал закон о сдаче экзаменов для получения гражданства Украины.

На днях он подписал закон о самом большом увеличении бюджета в истории Украины.