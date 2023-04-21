В Запорожье хотят дерусифицировать еще 15 улиц, то есть убрать названия, связанные с Россией и СССР.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на проект решения горсовета.

Депутатам предлагается переименовать:

улицу Читинскую в улицу Ивана Пидковы,

переулок Пензенский в Обуховский,

переулок Каширский в Волнистый,

улицу Ясногорскую в Изюмскую,

улицу Сахалинскую в Слободскую,

улицу Иртышскую в Чернобаевскую,

улицу Янтарную в Древлянскую,

улицу Новороссийскую в улицу Вячеслава Радионова,

улицу Волгодонскую в улицу Авиаторов,

улицу Волжскую в улицу Андрея Лободы,

улицу Тульскую в Конотопскую,

улицу Верхоянскую в улицу Казацкой Чайки,

переулок Гомельский в Гомеровский,

улицу Потешную тоже в Потешную (на украинском – Потішну вместо Потєшной).

Входящий в рабочую группу по урбанонимам депутат и адвокат Дмитрий Гладкий пояснил на заседании депутатской комиссии по вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, что при выборе нового названия руководствуются определенным алгоритмом.

"Общий принцип таков: если это небольшая улица, которая имеет перспективы дальнейшего развития и нет очевидной привязки к какой-то застройке или чему-то такому, то предлагается нейтральное название - все цветные, цветочные, весенние названия и так далее. Если есть историческая привязка или уже существующие достопримечательности, то обрабатываются предложения выбрать именно такие названия. Если это большие улицы с потоком транспорта, плотной застройкой, как вот, например, улица Таганская, что является воротами на остров Хортица, то предлагается назвать в честь выдающихся фигур истории. Заменяются названия улиц сейчас, что любым образом - историческим, географическим - касаются страны агрессора", - сказал Гладкий.

Осенью в Запорожье улицу Лермонтова переименовали в честь погибшего на фронте депутата городского совета Вячеслава Зайцева.

А на днях посол Израиля сообщил, что в Киеве не будут переименовывать улицу в честь деятеля СС "Галичины".