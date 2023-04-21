В Украине продолжаются переименования. Фото: usionline.com

В Запорожье хотят дерусифицировать еще 15 улиц, то есть убрать названия, связанные с Россией и СССР.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на проект решения горсовета.

Депутатам предлагается переименовать:

  • улицу Читинскую в улицу Ивана Пидковы,
  • переулок Пензенский в Обуховский,
  • переулок Каширский в Волнистый,
  • улицу Ясногорскую в Изюмскую,
  • улицу Сахалинскую в Слободскую,
  • улицу Иртышскую в Чернобаевскую,
  • улицу Янтарную в Древлянскую,
  • улицу Новороссийскую в улицу Вячеслава Радионова,
  • улицу Волгодонскую в улицу Авиаторов,
  • улицу Волжскую в улицу Андрея Лободы,
  • улицу Тульскую в Конотопскую,
  • улицу Верхоянскую в улицу Казацкой Чайки,
  • переулок Гомельский в Гомеровский,
  • улицу Потешную тоже в Потешную (на украинском – Потішну вместо Потєшной).

Входящий в рабочую группу по урбанонимам депутат и адвокат Дмитрий Гладкий пояснил на заседании депутатской комиссии по вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, что при выборе нового названия руководствуются определенным алгоритмом.

"Общий принцип таков: если это небольшая улица, которая имеет перспективы дальнейшего развития и нет очевидной привязки к какой-то застройке или чему-то такому, то предлагается нейтральное название - все цветные, цветочные, весенние названия и так далее. Если есть историческая привязка или уже существующие достопримечательности, то обрабатываются предложения выбрать именно такие названия. Если это большие улицы с потоком транспорта, плотной застройкой, как вот, например, улица Таганская, что является воротами на остров Хортица, то предлагается назвать в честь выдающихся фигур истории. Заменяются названия улиц сейчас, что любым образом - историческим, географическим - касаются страны агрессора", - сказал Гладкий.

Осенью в Запорожье улицу Лермонтова переименовали в честь погибшего на фронте депутата городского совета Вячеслава Зайцева.

А на днях посол Израиля сообщил, что в Киеве не будут переименовывать улицу в честь деятеля СС "Галичины".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.