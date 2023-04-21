Потешную переименуют в Потішну. В Запорожье дерусифицируют еще 15 улиц
В Запорожье хотят дерусифицировать еще 15 улиц, то есть убрать названия, связанные с Россией и СССР.
Об этом сообщают местные издания со ссылкой на проект решения горсовета.
Депутатам предлагается переименовать:
- улицу Читинскую в улицу Ивана Пидковы,
- переулок Пензенский в Обуховский,
- переулок Каширский в Волнистый,
- улицу Ясногорскую в Изюмскую,
- улицу Сахалинскую в Слободскую,
- улицу Иртышскую в Чернобаевскую,
- улицу Янтарную в Древлянскую,
- улицу Новороссийскую в улицу Вячеслава Радионова,
- улицу Волгодонскую в улицу Авиаторов,
- улицу Волжскую в улицу Андрея Лободы,
- улицу Тульскую в Конотопскую,
- улицу Верхоянскую в улицу Казацкой Чайки,
- переулок Гомельский в Гомеровский,
- улицу Потешную тоже в Потешную (на украинском – Потішну вместо Потєшной).
Входящий в рабочую группу по урбанонимам депутат и адвокат Дмитрий Гладкий пояснил на заседании депутатской комиссии по вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, что при выборе нового названия руководствуются определенным алгоритмом.
"Общий принцип таков: если это небольшая улица, которая имеет перспективы дальнейшего развития и нет очевидной привязки к какой-то застройке или чему-то такому, то предлагается нейтральное название - все цветные, цветочные, весенние названия и так далее. Если есть историческая привязка или уже существующие достопримечательности, то обрабатываются предложения выбрать именно такие названия. Если это большие улицы с потоком транспорта, плотной застройкой, как вот, например, улица Таганская, что является воротами на остров Хортица, то предлагается назвать в честь выдающихся фигур истории. Заменяются названия улиц сейчас, что любым образом - историческим, географическим - касаются страны агрессора", - сказал Гладкий.
Осенью в Запорожье улицу Лермонтова переименовали в честь погибшего на фронте депутата городского совета Вячеслава Зайцева.
А на днях посол Израиля сообщил, что в Киеве не будут переименовывать улицу в честь деятеля СС "Галичины".