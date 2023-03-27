В российском Волгограде начинают проведение опроса - проводить ли референдум по переименованию города в Сталинград.

Об этом пишут российские СМИ.

Вопрос обсуждается не первый год. Идея вернуть городу имя Сталина прозвучала еще в 2013 году, когда Волгоград праздновал 70-ю годовщину победы в Сталинградской битве.

Но однозначного мнения среди волгоградцев по этому вопросу нет. Так, согласно данным ВЦИОМ за февраль, 67% жителей Волгограда против переименования города в Сталинград.

Ранее мы писали, что две трети россиян уверены, что война в Украине для РФ проходит успешно. Поддерживают "военную операцию" 69% опрошенных.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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