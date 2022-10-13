В Запорожье улицу Лермонтова переименовали в честь погибшего на фронте депутата городского совета Вячеслава Зайцева.

"На сессии мы почтили память погибшего на фронте депутата городского совета Вячеслава Зайцева и единодушно поддержали переименование одной из запорожских улиц в его честь", - заявил и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.

Вячеслав Зайцев погиб 5 октября во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернополе улица Пушкина получила название Защитников Украины. А вместо улицы Толстого теперь улица Евгения Мешковского (украинский военный, руководитель генерального штаба Армии УНР).

А харьковские депутаты провалили голосование за "дерусификацию" названия Харьковского академического русского драматического театра им. Пушкина: из него не исключили ни слово "русский", ни имя Пушкина.

Мы также подробно разбирали, как после начала войны в Украине начали сносить памятники Пушкину и другим представителям русской культуры и запрещать русский язык в школах.