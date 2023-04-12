Назначенные Россией "власти" Мелитополя заявили, что в городе переименовали несколько улиц.

Как сообщают российские издания, это сделано на основании "указа" и предшествовавшей "большой работе общественного совета", в который вошли специалисты разных профилей.

С карты города убрали имена большинства героев Украины: Филиппа Орлика, Ивана Богуна, Героев Крут. Однако оставлены улицы Леси Украинки, Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого, Григория Сковороды, Ивана Франко.

Частично вернули старые советские топонимы: улицы Ворошилова, Маркса, Коцюбинского, Ленина, Краснофлотскую. Появились и новые имена: Павла Судоплатова, императрицы Екатерины Великой, первого "главы ДНР" Александра Захарченко, погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Одну улицу переименовали в честь Росгвардии.

Ранее мы сообщали, что в захваченном россиянами городе Новая Каховка в Херсонской области установили памятник Владимиру Ленину.

Также в Мелитополе был восстановлен памятник Ленину, который демонтировали в 2015 году в рамках декоммунизации.