В МИД Франции прокомментировали атаку беспилотников на Кремль, о которой стало известно 3 мая.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью France Inter.

"Я не буду углубляться в гипотезы, их множество. Но в действительности этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно", - сказала она.

Она также прокомментировала призыв замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева убить президента Владимира Зеленского:

"В очередной раз г-н Медведев отличается возмутительными высказываниями, словесной эскалацией, которая вызывает сожаление. Вновь эта эскалация идет из России, в очередной раз он стремится запугать, напугать, найти предлоги, которыми можно было бы оправдать неоправданное", - заявила она.

Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность.

Алексей Арестович считает удар беспилотников по Кремлю – провокацией российских властей, чтобы напугать Запад угрозой эскалации.

При этом российский оппозиционер Илья Пономарев так не считает, он заявляет, что удар наносили "антипутинские" партизаны.

В США пытаются выяснить, кто стоит за атакой беспилотника на Кремль.