В США заявили, что не причастны к атаке беспилотников на Кремль
США не причастны к атаке беспилотников на Кремль.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире MSNBC.
"Мы пока не знаем, что случилось, мы не делаем каких-либо оценок. Я видел утром комментарии Дмитрия Пескова, утверждения, что мы каким-то образом причастны к этому, что Вашингтон причастен. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали", - заявил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что "за все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские "создатели и кураторы".
Американский сенатор Марк Уорнер заявил, что пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом по Кремлю.
Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность и считает, что атака БПЛА на Кремль была организована Россией для мотивации общества.
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