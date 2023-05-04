США не причастны к атаке беспилотников на Кремль.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире MSNBC.

"Мы пока не знаем, что случилось, мы не делаем каких-либо оценок. Я видел утром комментарии Дмитрия Пескова, утверждения, что мы каким-то образом причастны к этому, что Вашингтон причастен. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали", - заявил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что "за все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские "создатели и кураторы".

Американский сенатор Марк Уорнер заявил, что пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом по Кремлю.

Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность и считает, что атака БПЛА на Кремль была организована Россией для мотивации общества.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович назвал удар беспилотниками по Кремлю попыткой напугать Запад.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.