Украина, которая отрицает причастность к атаке на Кремль, могла запустить по нему дроны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ряд источников и экспертов.

Они указывают на несостоятельность версии об инсценировке этих ударов самой Россией. В этом случае Москва бы показала неспособность защитить страну, что бьет по авторитету президента РФ Владимирв Путина.

"У меня есть сомнения по поводу операции под чужим флагом, поскольку политический ущерб для Путина огромен", - сказал западный дипломат на условиях анонимности.

Западный военный заявил газете, что Киев имел средства поражения Кремля.

"Украина показала, что она может взять с полки коммерческий продукт, масштабировать его и затем творчески использовать его с летальными целями. И предыдущие атаки Украины с помощью беспилотных аппаратов показали, как трудно защищаться от таких ударов", - считает источник.

Американский военный эксперт Майкл Кофман полагает, что Украина к операции "как минимум косвенно причастна", и цель была в том, чтобы "продемонстрировать уязвимость России". При этом, по его словам, "американская администрация не всегда позитивно смотрит на удары по российской территории".

При этом издание приводит мнение директора американской военной разведки Скотта Берриера. По его мнению, аппарат запустили с российской территории. Он говорит, что по первым признакам оператор дронов имел зрительный контакт с ними.

Также газета напоминает, что в утечках американской разведки говорилось о намерении ГУР нанести серию ударов по Москве. Впрочем, по данным WP, Украина отказалась от ударов по Москве 24 февраля по просьбе США.

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