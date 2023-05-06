ВСУ за минувшие сутки отбили более 30 атак россиян. По украинским городам было нанесено шесть ракетных ударов.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Главное из заявлений командования:

В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов (в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон), 25 авиационных ударов и более 20 обстрелов из РСЗО. Враг совершил более 30 атак. Наступательные действия ведутся в районе следующих населенных пунктов:

на Купянском направлении - Синьковка;

на Лиманском направлении - Белогоровки и Спорного;

на Бахмутском направлении - Бахмута, Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка;

на Марьинском направлении - Марьинки.

Ранее мы писали, что замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия изо всех сил пытается взять Бахмут к 9 мая, стягивая туда "вагнеровцев" с других направлений.

А у Пригожина заявляют о штурме "последнего укрепрайона ВСУ" в Бахмуте.

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