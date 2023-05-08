Количество погибших из-за удара РФ по Херсону, который произошел 3 мая, возросло до 24 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

С утра умерла 54-летняя женщина, получившая тяжелые травмы из-за обстрела.

Всего за минувшие сутки россияне 98 раз обстреляли регион и выпустили 539 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Сам Херсон был обстрелян 16 раз - попали в Привокзальную площадь, сам вокзал, АЗС, два магазина, завод и автохозяйство, территорию железнодорожного переезда.

Напомним, в ВСУ сообщили, что сегодня во время ночной атаки были сбиты все 35 беспилотников, выпущенных по Украине.

Также появились видео и фото дома и квартиры в Святошинском районе Киева, которые пострадали от ночного удара РФ.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.