В Херсонской области в результате обстрела погибли шесть работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает глава ГСЧС Сергей Крук.

По его данным, на момент обстрела пиротехники занимались разминированием.

Также ранены еще два человека, в том числе женщина-фельдшер. Уничтожена техника.

Напомним, в марте умерла спикер ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка, пострадавшая от ракетного удара по Днепру в апреле прошлого года.

В Хмельницком в феврале при тушении пожара после ночной атаки РФ погиб спасатель.

А прошлой осенью в Харьковской области на мине подорвался автомобиль спасателей. Погиб сотрудник ГСЧС.

Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

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