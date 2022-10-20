В Изюмском районе Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на мине. Погибли два человека.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Вчера в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, два человека погибли, еще четверо получили ранения", - рассказал Синегубов.

Он отметил, что уровень минной опасности в Харьковской области все еще остается очень высоким.

Также Синегубов рассказал, что россияне обстреливали из артиллерии населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области. Ранения получил 78-летний житель Изюмского района.

Напомним, на днях в Харьковской области также погибли два человека в результате подрыва на мине, еще двое были травмированы.

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