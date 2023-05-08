Украинские войска отбили 30 атак на четырех направлениях на Донбассе. В Скадовске и других населенных пунктах захваченной части Херсонской области отмечено сворачивание деятельности оккупационных "администраций".

Об этом сообщается в воскресенье, 7 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Идут тяжелые бои за Бахмут и Марьинку.

2. Отбито около 30 атак на направлениях:

Лиманском – в районе Белогоровки,

Бахмутском – в Бахмуте, а также в направлении Ивановского и Часова Яра,

Авдеевском – в районах Авдеевки и Первомайского,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 11 ракетных и 59 авиаударов, совершила 76 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО уничтожила разведывательный БпЛА типа Zala.

6. В Скадовске отмечено сворачивание деятельности районной и городской "администраций", назначенных россиянами. Подобная ситуация наблюдается, по данным Генштаба, и в таких населенных пунктах Херсонской области как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

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