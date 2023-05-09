Ночной ракетный обстрел не нанес повреждений энергосистеме Украины. Электростанции и магистральные сети не пострадали, ограничений потребления не предвидится.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В то же время без света остаются некоторые потребители в прифронтовых и приграничных регионах: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Энергетики работают над восстановлением.

Напомним, в ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них сбиты. В Офисе президента сообщили, где нашли обломки ракет после атаки.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.