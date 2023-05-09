В Офисе президента сообщили, где еще сегодня нашли обломки ракет. Их обнаружили в Киевской и Черкасской областях.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

В селе Тарасовка Фастовского района Киевской области обнаружена в поле ракета, предварительно ее тип - Х-55СМ.

Также в Черкасской области в лесном массиве, предварительно, найдена ракета Х-101. Волной от ее взрыва повреждены 47 окон тубдиспансера, эвакуированы 47 пациентов.

Также обломки ракеты найден в Звенигородском районе Черкасской области.

Также напомним, что в Днепре обломки российской ракеты упали на жилую четырехэтажку, пострадала женщина.

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