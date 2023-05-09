В Москве завершен парад к 9 мая. Ожидаемых многими ударов дронами или иными средствами поражения не было.

"Страна" отмечает несколько моментов по параду.

Речь Владимира Путина, как и в прошлом году, не содержала никаких сенсаций. Впрочем, сейчас, в отличие от 2022-го, их особенно никто и не ждал (в прошлом году было много прогнозов по тому, что Путин якобы объявит о начале мобилизации). Речь была очень краткой. Путин сравнил нынешнюю войну в Украине с нападением на СССР в 1941 году. В качестве современного "агрессора" он обозначил западные элиты, которые движимы чувством "собственной исключительности". В очередной раз заявил, что цель войны в Украине - "защита Донбасса" и "обеспечение безопасности РФ". После речи Путина начался военный парад, на котором в том числе показали военную технику, и одними из первых пустили "Ярсы" - стратегические ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. При этом воздушная часть парада была отменена, не было и современных танков. А на Красной площади были замечены "ловцы дронов".

Напомним, было заявлено присутствие на параде семи лидеров стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.