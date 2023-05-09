В Киеве сегодня, 9 мая, люди с утра несут цветы в Парк Славы к Вечному огню. Официальные мероприятия отменены в связи с военным положением, однако люди приходят в частном порядке, чтобы возложить цветы и почтить память погибших.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

При этом людей в Парке славы гораздо меньше, чем в предыдущих годах. На месте дежурит полиция.

Сегодня в Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она приветствовала решение президента Зеленского сделать 9 мая Днем Европы в Украине.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект с предложением объявить 9 мая Днем Европы в Украине. А 8 мая назвать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.