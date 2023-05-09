Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с утра приехала в Киев. Говорит, что приехала праздновать День Европы, который вчера предложил установить Владимир Зеленский.

Об этом она сообщила в Twitter и опубликовала фото в ж\д вокзала.

"Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это такое подходящее место для празднования дня Европы. Я приветствую решение Президента Зеленского

сделать 9 мая Днем Европы и здесь, в Украине", - написала она.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект с предложением объявить 9 мая Днем Европы в Украине. А 8 мая назвать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как писала "Страна", сегодня в Киеве усилят меры безопасности, но закрывать мемориалы не будут.

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